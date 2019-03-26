"Спартак" запустил виртуального сотового оператора

Пользователям доступны три тарифа. Каждый предусматривает безлимитные звонки внутри сети "Билайн". Роуминга по России нет.

Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о запуске собственного сотового оператора "Спартак Мобайл".

Виртуальный сотовый оператор создан на сетях "Вымпелком" ("Билайн"). Информацию о нём можно узнать на сайте или в мобильном приложении для iOS и Android. Болельщики уже могут подать заявку на подключение.

На данный момент оператор предлагает три тарифа, каждый из которых содержит безлимитные звонки внутри сети "Билайн", роуминг по городам России отсутствует. Тарифная стоимость начинается от 650 рублей в месяц.

Пользователи смогут перейти на "Спартак Мобайл" с уже имеющимся номером телефона или выбрать красивый номер на сайте. Доставка сим-карт по России осуществляется бесплатно.

Ранее о запуске своего мобильного оператора объявила российская актриса и телеведущая Ольга Бузова. Запуск запланирован на 1 апреля. Как он будет называться и какие тарифы будут предложены, пока неизвестно.