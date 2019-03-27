Сбербанк разрешит менять ПИН-код карт через смартфоны

Сбербанк в апреле планирует разрешить пользователям менять ПИН-код от карты через приложение "Сбербанк Онлайн". Об этом сообщает РБК.
Возможность находится в разработке. Она должна сделать сервис удобнее. Сейчас пользователю, забывшему ПИН-код, придётся перевыпускать карту, а с выходом обновления комбинацию цифр можно будет просто поменять в приложении.
Сотрудники Сбербанка заметили, что пользователи слишком часто забывают ПИН-код из-за пользования сервисами Apple Pay и Google Pay, где он не нужен. Ежемесячно 30 тысяч клиентов банка перевыпускают карту, так как забыли ПИН-код.
Помимо этого, Сбербанк хочет подключить в мобильном приложении функцию досрочного погашения кредита.
Активность пользователей в приложении растёт. Примерно 20% дебетовых карт клиенты заказывают онлайн, более 50% всех блокировок приходится на мобильное приложение.
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