Сбербанк разрешит менять ПИН-код карт через смартфоны

Пластиковые карты всё реже нужны пользователям из-за роста популярности приложений Apple Pay и Google Pay. В связи с этим они стали чаще забывать ПИН-коды. Сбербанк хочет решить эту проблему.

Сбербанк в апреле планирует разрешить пользователям менять ПИН-код от карты через приложение "Сбербанк Онлайн". Об этом сообщает РБК.

Возможность находится в разработке. Она должна сделать сервис удобнее. Сейчас пользователю, забывшему ПИН-код, придётся перевыпускать карту, а с выходом обновления комбинацию цифр можно будет просто поменять в приложении.

Сотрудники Сбербанка заметили, что пользователи слишком часто забывают ПИН-код из-за пользования сервисами Apple Pay и Google Pay, где он не нужен. Ежемесячно 30 тысяч клиентов банка перевыпускают карту, так как забыли ПИН-код.

Помимо этого, Сбербанк хочет подключить в мобильном приложении функцию досрочного погашения кредита.

Активность пользователей в приложении растёт. Примерно 20% дебетовых карт клиенты заказывают онлайн, более 50% всех блокировок приходится на мобильное приложение.