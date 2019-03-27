В новой версии macOS перестала работать почта Google

Пользователи жалуются на невозможность авторизоваться в предустановленном приложении через аккаунт Google.

Пользователи компьютеров Mac по всему миру жалуются, что не могут зайти в почту Google во встроенном приложении Почта. Об этом сообщает 9to5mac.

Предположительно, проблема появилась в версии macOS 10.14.4. При вводе логина и пароля пользователи получают уведомление "Google требует завершения аутентификации в Safari".

Проблема коснулась и тех пользователей, кто был авторизован до обновления. Насколько массовая проблема, неизвестно. Apple не отреагировала на жалобы пользователей.

MacOS 10.14.4 cтала доступна для установки сразу после презентации Apple 25 марта. В то же время пользователи iPhone получили iOS 12.2 с новыми "анимоджи".