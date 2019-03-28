"Яндекс.Деньги" добавили мультивалютные счета и карты

Теперь не нужно переключать валюты в разных странах, алгоритмы определят их сами.

"Яндекс.Деньги" начали обслуживать мультивалютные счета и карты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Теперь пользователи могут расплачиваться долларами, евро, фунтами стерлингов, белорусскими рублями, тенге, иенами, юанями, швейцарскими франками, чешскими кронами и польскими злотыми. При оплате за границей больше не нужно переключать валюты, система сама определит её.

Сейчас возможность доступна ограниченному кругу людей. Чтобы получить её, нужно подать соответствующую заявку. Для этого необходимо подключить услугу "Мультивалютная карта". Открытие счёта в иностранной валюте будет бесплатным, у пользователя также будет возможность его пополнения с основного счёта.