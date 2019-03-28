AliExpress и Tmall объявили о старте масштабной распродажи

В ходе неё на торговых площадках можно купить смартфоны, бытовую технику и другие товары с большой скидкой.

Торговая площадка AliExpress и входящий в её состав маркетплейс Tmall объявили о распродаже в честь своего девятилетия.

Днём рождения проекта считается 29 марта, распродажа была открыта днём ранее. Продлится она до 1 апреля 9:59.

На обоих ресурсах появились страницы, где собраны все скидки. На Tmall на товары Xiaomi они могут достигать 41%, на Huawei — 34%, а на Bosch — 65%.

Отметим, что маркетплейсы могут ставить фейковые скидки. Лайф обнаружил подтасовку цен на AliExpress 11 ноября. Перед покупкой товара рекомендуется посмотреть его цены в других интернет-магазинах и определить, действительно ли выгодно его покупать в ходе распродажи.