В чипах Intel нашли технологию, позволяющую красть личные данные

Эксперты рассказали о недокументированной технологии и показали, как она работает.

Эксперты Positive Technologies обнаружили в процессорах Intel недокументированную технологию, позволяющую считывать данные из памяти и перехватывать сигналы периферийных устройств.

Технология называется Intel VISA. Это полноценный логический анализатор сигналов. По умолчанию он отключён на коммерческих системах, эксперты нашли несколько способов активировать его.

Для подключения к Intel VISA не требуется специального оборудования. Исследователи предполагают, что технология используется для проверки наличия брака при производстве чипов Intel, однако она может использоваться и злоумышленниками для получения доступа к критически важной информации.

Эксперты на конференции Black Hat уже продемонстрировали, как можно считывать сигналы с внутренних шин передачи информации и других внутренних устройств PCH. Проанализировать технологию позволила ранее выявленная уязвимость INTEL-SA-00086 в подсистеме Intel Management Engine, которая также интегрирована в микросхему PCH.