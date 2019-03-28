Microsoft запретила сотрудникам шутить 1 апреля

Кажется, что топ-менеджер опасается, что шутки в День дурака нанесут вред репутации компании.

Директор по маркетингу Microsoft Крис Капоссела призвал сотрудников компании воздержаться от публичных шуток 1 апреля. Об этом сообщает The Verge.

Топ-менеджер сказал, что он ценит старания сотрудников и их желание выделиться. Однако он считает, что шутки на 1 апреля могут принести больше вреда, чем пользы. Microsoft, видимо, решила обезопасить себя от скандалов из-за шуток от лица компании.

Есть примеры, когда репутация корпораций страдала от этого. В 2016 году Google добавила миньонов в чаты Gmail, а в 2015 году Microsoft выпустила эмулятор MS-DOS для Windows Phone. Как правило, подобные истории заканчиваются массовыми жалобами пользователей.