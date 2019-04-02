Привет, Google или окей, Siri? Чем отличаются пользователи iPhone и Android

Многие наверняка хоть раз задумывались о различиях между пользователями iOS и Android. Кто из них умнее? Кто злее? Кто, в конце концов, богаче? Время от времени этот вопрос занимает и учёных на пару с маркетологами. Лайф изучил несколько исследований на эту тему и рассказывает, чем же отличаются пользователи iPhone от владельцев Android-гаджетов.

Многие владельцы iPhone — заносчивые выскочки

Одно из самых популярных исследований на эту тему числится за британскими учёными из Университетов Линкольна и Ланкастера. Они изучили привычки более 500 владельцев iOS и Android-смартфонов и пришли к выводу, что гаджеты способны рассказать про натуру человека гораздо больше, чем кажется.

Например, учёные убеждены, что покупатели Android искренние и спокойные, чем владельцы iPhone. Подробнее о финансовом благосостоянии мы поговорим позже, а сейчас отметим лишь то, что в фокус-группе британцев оказались люди, достаток которых не коррелировал с логотипами на их девайсах. Однако исследователи выяснили, что пользователи iOS зачастую считают iPhone атрибутом некоего статуса. Владельцы Android же стараются подчеркнуть смартфоном свою индивидуальность

И сследование рекомендательного сервиса Huch показало, что владельцы iPhone — оптимисты и экстраверты. Но при этом среди них часто встречаются транжиры и выскочки. А случайный встречный с Android наверняка окажется доверчивым интровертом, с которым легко договориться. Есть в исследовании Hunch и забавные наблюдения: например, поклонники продукта Google чаще заводят домашних животных. В анкетировании Hunch приняло участие около 16 000 человек.

Мужчины и старики — главные клиенты Apple

Есть работы, показывающие распределение iOS и Android по гендеру и возрасту. Аналитики из Fluent утверждают , что в США мужчины отдают предпочтение iPhone чаще женщин. Соответственно, женщины чаще покупают Android.

При этом аппараты с операционкой Google доминируют во всех возрастных группах. Единственное, на что здесь стоит обратить внимание: в сегменте 65 лет и старше iOS и Android делят аудиторию почти поровну — 49,2% у Apple против 50,8% у Google.

У пользователей Android меньше друзей, чем у фанатов Apple

Особенно сильно маркетологи любят изучать привычки людей. Ведь, зная повадки человека, влезть в его карман становится проще. Поэтому исследований, в которых сравниваются привычки iOS и Android-пользователей, пруд пруди.

Опрос SlickDeals, в котором участвовало 2000 пользователей Android и iPhone, показал , что фанаты Apple очень сильно привязаны к своим смартфонам. Например, iOS-пользователи ежедневно отправляют примерно 58 сообщений, тогда как приверженцы Android — всего 26. Типичный владелец iPhone пялится в экран смартфона почти 5 часов в сутки, тогда как Android-юзеры посвящают гаджету меньше четырёх. Поклонники iPhone делают 12 селфи в день, а Android — 7.

При этом, судя по всему, клиенты Тима Кука более общительные и активные люди, чем пользователи Android. Опрос SlickDeals показывает, что на выходных люди с iPhone предпочитают тусоваться с друзьями, а поклонники Google любят проводить свободное время дома, засев перед телевизором или уткнувшись в книгу. Последнее, возможно, объясняется тем, что у iOS-пользователей больше друзей, чем у Android-юзеров.

Компания Pure Digital выявила разницу между реакцией пользователей разных операционных систем на push-уведомления. Владельцы Android открывают примерно 3,48% полученных "пушей", а покупатели iPhone — всего 1,77%. Разницу исследователи списывают на различия интерфейсов. Дескать, Android больше располагает к открытию всплывающих сообщений. А вот чему авторы работы не смогли дать вразумительного объяснение, так это тому, что владельцы iPhone открывают "пуши" в течение 7 минут, а пользователи Android собираются духом аж 48 минут.

Люди с Android очень экономные

Посчитать чужие деньги исследователи тоже любят. Поэтому работ, которые рассказывают о благосостоянии iOS и Android-пользователей, тоже достаточно.

Упомянутый опрос SlickDeals показал, что средняя годовая зарплата американца с iPhone равна 53 251 доллару, тогда как у юзера Android — 37 040 баксов. Как следствие, апологеты Apple ездят на отдых 4 раза в год, а другие — только 3 раза. На одежду владельцы iPhone тратят по 117 долларов в месяц, а на гаджеты и сервисы — 100. У Android эти показатели равны 62 и 50 долларам соответственно.

К слову, на цифры SlickDeals хорошо ложится и статистика уже Fluent. Опросив свыше 3000 взрослых американцев, они выяснили, что владельцы iOS совершают онлайн-покупки со смартфонов чаще владельцев Android.

Пользователи iPhone умнее пользователей Android

В меньшей степени рекламщиков и учёных интересует разница интеллекта у пользователей смартфонов на разных операционках. Во всяком случае открытых исследований на эту тему значительно меньше. Но это не значит, что их нет вовсе.

В 2015-м компания Chitika, занимающаяся рекламой в Интернете, проанализировала разные жизненные аспекты владельцев смартфонов и нашла корреляцию между уровнем образования человека и маркой его смартфона. Если коротко, то чем умнее человек, тем выше вероятность того, что он является пользователем iPhone.

Есть и более ранние исследования. Они, увы, возможно, расстроят владельцев Samsung. В 2013 году аналитики из Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) выяснили , что среди владельцев iPhone значительно больше людей с высшим образованием и учёными степенями, чем среди владельцев Samsung.

Британская букмекерская компания Ladbrokes попросила тысячу случайных пользователей своего приложения пройти небольшой тест на сообразительность. Людям предстояло на время ответить на несложные вопросы, например, "сколько девяток встречается при счёте от 1 до 100". Эксперимент показал, что владельцы iPhone сообразительнее Android-юзеров. Клиенты Apple справлялись с головоломками за 94 секунды, у владельцев Samsung на всё про всё уходило 103 секунды, у пользователей HTC — 105 секунд.

Впрочем, не стоит принимать все статистические данные близко к сердцу, поскольку это усреднённые результаты, которые показали небольшие выборки. Проецировать их на всех пользователей Android и iOS в мире было бы глупо. Ну а точного ответа на вопрос, кто умнее или богаче, пока ещё нет. И едва ли он появится. Если, конечно, Google и Apple не заставят проходить тесты на уровень IQ всех своих клиентов поголовно.