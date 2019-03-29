Yota предупредила абонентов о значительном росте цен

В следующем месяце цена использования безлимитных приложений увеличится. Цены на звонки, СМС и безлимитный доступ к музыке не изменятся.

Сотовый оператор Yota поднимет стоимость безлимитных приложений 16 апреля. Об этом сообщила компания на официальном сайте.

Стоимость безлимитных приложений увеличится на 5–15 рублей. К примеру, сейчас стоимость подписки на Instagram составляет 25 рублей в месяц, а 16 апреля она увеличится до 30 рублей. Безлимитная подписка на YouTube сейчас стоит 60 рублей в месяц, а 16 апреля увеличится до 75 рублей. Сравнить цены можно на сайте в пресс-релизе и в разделе "Подробные условия".

Цены безлимитного доступа к музыке и безлимитных СМС останутся прежними — 40 и 50 рублей соответственно. Стоимость звонков на номера домашнего региона и номера России за пределами домашнего региона тоже не изменится.