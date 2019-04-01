В картах Google появилась змейка

Разработчики приложения добавили в него мини-игру в честь 1 апреля. Возможно, она будет доступна в течение всей недели.

В приложении "Google Карты" в честь 1 апреля появилась встроенная игра "Змейка".

Вместо обычной иконки меню в приложение добавлен значок змейки. Игру можно найти в боковом меню приложения, она доступна на iOS и Android.

В игре предлагаются 6 городов: Каир, Сан-Паулу, Лондон, Сидней, Сан-Франциско, Токио. Или же карты мира. Пользователю нужно собрать как можно больше людей и известных объектов архитектуры.

По данным издания PhoneArena, "Змейка" будет доступна в приложении в течение недели. Официальной информации по этому моменту нет.

Ранее топ-менеджер Microsoft запретил сотрудникам шутить на 1 апреля. Компания считает, что это может принести больше вреда, чем пользы. Microsoft, видимо, решила обезопасить себя от скандалов из-за шуток от лица компании.