Эксперты выяснили, зачем российские операторы собирают досье на абонентов

На основе поисковых запросов, перемещения и пользования услугами формируются цифровые безымянные клоны пользователей. Эксперты рассказали, зачем они создаются и можно ли от них избавиться.

Журналисты Hi-Tech Mail.Ru совместно с экспертами выяснили, зачем сотовые операторы собирают досье на своих абонентов.

Известно, что МТС накопил 1,8 петабайта (Пб) данных о пользователях и в этом году планирует довести объём архива до 13 Пб. Это сопоставимо с воспоминаниями 13 человек за всю жизнь. Конкуренты не отстают: "Билайн" с 2014 года накопил свыше 4 Пб информации, "Мегафон" и Tele2 аналогичным образом сохраняют информацию о пользователях.

Гендиректор агентства TelecomDaily рассказал, что информация о пользователях отражает их интересы: операторы сохраняют данные о поисковых запросах, сведения о том, какими приложениями они пользуются и какие товары покупают. На основе поведения и вкусов аудитории операторы создают новые тарифы и опции. Также "четвёрка" исследует, какими услугами пользуются абоненты: звонят ли за границу и в другие регионы, отправляют ли СМС. Всё это нужно, чтобы зарабатывать на клиентах, что пока получается и неплохо.

На основе поведения и вкусов аудитории операторы создают новые тарифы и опции. К примеру, "Вымпелком" после раздела "Евросети" открыл 1600 магазинов, предварительно сверившись с посещаемыми местами в своём архиве. Эффективное размещение вдвое подняло выручку от оборудования и аксессуаров.

Аналогичным образом данные о перемещении пользователей использует Tele2. На их основе компания решает, в каком месте открыть новые салоны. "Мегафон" в 2017 году открыл тарифы "Включайся!", построенные на интересах пользователей, через год прибыль компании выросла на 5,1%.

Также данные абонентов используются для создания и продвижения рекламы. По словам представителя "Вымпелкома", накопленная информация даёт им "детальный агрегированный портрет базы покупателей, повышая эффективность рекламы".

Данные собираются в обезличенном виде. Ваши Ф. И. О. и паспортные данные в архивах не хранятся, там остаётся ваша цифровая безымянная копия — модель поведения с привычками и "следами". Вы соглашаетесь на её создание в момент оформления договора, подписывая согласие на обработку персональных данных.

Как сообщает "Билайн", пользователи могут добиться прекращения использования своих личных данных в коммерческих целях, для этого нужно написать соответствующее заявление в салон связи. После этого данные перестанут анонимизироваться и поступать в общий массив, они продолжат просто сохраняться на сервере (что положено по закону Яровой) и нигде не будут использоваться.

Но не так всё просто. По словам представителя партнёра "Центр цифровых прав" Саркиса Дарбиняна, этот вопрос ещё не урегулирован.

— Позиция компаний сводится к тому, что обезличенные данные являются собственностью компании в составе базы данных. И на это не требуется согласие пользователя. Поэтому операторы чувствуют себя свободно и сохраняют всё, что может пригодиться, — сказал эксперт.

Чиновники пытаются урегулировать этот момент. Госдума приняла законопроект о цифровых правах россиян. Поправки вступят в силу 1 октября.

— В законопроекте предлагают брать отдельное согласие на использование обезличенных данных, — говорит Саркис Дарбинян. — Для легализации рынка это важный шаг, процесс уже идёт.