Telegram стал самым популярным бесплатным приложением во французском App Store

За несколько дней мессенджер набрал огромную популярность среди жителей страны. СМИ связывают это с уходом туда известного блогера.

Мессенджер Telegram стал самым популярным приложением во французском App Store в разделе "Социальные сети" и в категории бесплатных приложений.

30 марта мессенджер находился на 165-м месте рейтинга бесплатных приложений и на 10-м месте в категории "Социальные сети". Во французском Google Play популярность мессенджера тоже растёт, но не так масштабно.

Французское издание Newsmonkey связывает рост популярности приложения с приходом в него блогера Aqababe. После изгнания из Snapchat, YouTube и "Инстаграма" контентмейкер создал канал в мессенджере. Сейчас на него подписано уже 42 тысячи аккаунтов.

В "Твиттере" Aqababe призывает скачивать Telegram и подписываться на его канал. На других площадках его блокируют за нарушение их правил. YouTube забанил блогера из-за ложных обвинений других инфлюэнсеров в педофилии.