"Ситимобил" и "Яндекс.Такси" отследят время работы таксистов

Шофёры, отработавшие больше положенного времени, не смогут принимать заказы. Это должно снизить количество аварий с участием такси.

Агрегаторы такси "Везёт", "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" начали тестирование системы, отслеживающей время работы водителей. Об этом сообщает РБК.

Компании будут контролировать время работы водителей по всей стране в режиме реального времени. При этом они гарантируют полностью соблюдать законы о персональных данных.

Система создаётся, чтобы избежать перегрузов водителей. После завершения тестирования технологии компании смогут ограничивать количество возможных заказов независимо от того, в каком из сервисов и когда они их принимали.

Ранее сообщалось, что к началу 2020 года агрегаторы перестанут допускать к работе водителей, отработавших более 8 часов в сутки. по словам главы столичного дептранса Максима Ликсутова, в 2018 году количество аварий с участием такси возросло в Москве на четверть.