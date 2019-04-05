"Одноклассники" впервые покажут спектакли электротеатра "Станиславский" онлайн

Произведение, состоящее из 12 спектаклей, будет длиться 6 дней. Так его не пропустят те, кто не сможет посетить театр, и те, у кого не будет возможности приходить на него всё это время.

В "Одноклассниках" впервые пройдут трансляции проекта электротеатра "Станиславский" "Орфические игры. Панк-макраме". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пользователи соцсети в прямом эфире смогут посмотреть все 12 спектаклей проекта одновременно с тем, как их увидят зрители в самом театре. Таким образом компания охватит и зрителей, которые не смогут приехать в театр, и тех, кто хочет совместить живой и онлайн-просмотр многочасового произведения.

Трансляции пройдут в официальной группе театра в "Одноклассниках" с 6 по 11 апреля. Смотреть их можно будет на любом устройстве. Собрать аудиторию соцсеть планирует с помощью точечного таргетирования. Пользователи, недавно смотревшие другой контент на тему культуры в соцсети, увидят рекламу спектаклей.

"Орфические игры. Панк-макраме" — единое произведение в 33 актах, размещённых в 12 спектаклях. В основе проекта — номинанта премии "Золотая маска" лежит миф об Орфее и принцип панк-макраме, позволяющий перемежать друг с другом разнообразные стили, модусы существования и технологии.

Ранее в "Одноклассниках" появилась дискография группы Rammstein. Она включает в себя все альбомы, плейлист из главных хитов и скандальный сингл к новому альбому — Deutchland.