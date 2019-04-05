Роскомнадзор оштрафовал Twitter на 3 тысячи рублей

Американская соцсеть понесла административную ответственность за то, что не отчиталась насчёт локализации личных данных россиян. Роскомнадзор начал административное производство в отношении Facebook и Twitter в конце января.

Судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района Москвы оштрафовал "Твиттер" на три тысячи рублей за то, что компания не локализировала личные данные пользователей РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Компания была виновной по статье 19.7 КоАП РФ ("Непредоставление сведений или информации") и понесла административную ответственность.

Роскомнадзор потребовал от соцсети подтвердить хранение личных данных россиян на территории страны, но убедительного ответа не получил. Американская компания дважды не предоставила схему рабочих мест, на которых размещены данные пользователей социальной сети.

Представитель "Твиттера" в свою очередь оценил приговор как необоснованный. По словам юриста Марии Михеевой, Роскомнадзор не имел полномочий выходить в суд с данным материалом, так как из протокола неясно, за что конкретно ресурс привлекается к ответственности.