Apple может отказаться от iTunes

Программист узнал о разработке нового приложения и предположил, что оно вместе с Apple TV+ заменит iTunes.

iOS-разработчик Стив Троутон-Смит в операционной системе нашёл несколько доказательств перехода с iTunes на другой сервис.

And yes, this means the much-discussed and long-awaited break up of iTunes. Finally! — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 5 апреля 2019 г.

По его словам, разработчики из Купертино создают новое приложение для прослушивания музыки, подкастов и аудиокниг. Если оно выйдет, скорее всего, Apple откажется от iTunes.

Ещё одним аргументом в пользу смерти сервиса стал анонс Apple TV+. В этом случае все фильмы и шоу, предлагаемые в базе iTunes, окажутся перемещены в приложение для Apple TV.

Возможно, Apple расскажет о новом приложении и планах на будущее на конференции WWDC 2019 3 июня, где, как правило, она рассказывает о нововведениях в операционных системах.