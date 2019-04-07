Названы 8 способов увеличить скорость интернета

На скорость передачи данных может влиять множество факторов. Эксперты назвали их.

Журналисты The Sun назвали восемь способов увеличить скорость интернета. По их словам, на него может влиять множество факторов — от окружающих роутер предметов до проблем с программным обеспечением.

Первый совет самый простой. Рекомендуется почистить кеш в браузере. Также его необходимо обновить до последней версии. На скорость интернета могут влиять вирусы в компьютере, поэтому пользователям нужно регулярно чистить устройство. Аналогичным образом на скорость передачи данных влияют и приложения, работающие в фоновом режиме. Рекомендуется контролировать открытые программы через диспетчер задач.

Роутер нужно расположить как можно выше. Так сигнал будет охватывать все комнаты в доме. Не стоит ставить роутер у окна, так сигнал уйдёт в другие квартиры. И не рекомендуется устанавливать его возле аквариума, в этом случае вода будет глушить сигнал. Пароль от Wi-FI должен быть надёжным, чтобы никто, кроме вас, не смог подключиться к Сети.