ФАС оштрафовала Tele2 на 250 тысяч рублей за тарифы для фанатов

Таким образом компания создавала вид причастности к международному мероприятию, что влекло за собой отток потребительского спроса от услуг официального спонсора FIFA.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Tele2 на 250 тысяч рублей за нарушение Федерального закона "О защите конкуренции". Об этом сообщается на сайте регулятора.

Сотовый оператор был оштрафован за наружную рекламу Specially for fans, а также тарифы "Гол" и "Супер Гол". Они продвигались во время чемпионата мира по футболу.

ФАС постановила, что таким образом компания якобы создавала вид причастности к мероприятию. Действия уже признаны актом недобросовестной конкуренции.

Жалобу в ФАС подавала Международная федерация футбольных ассоциаций. По её мнению, такая подача рекламы влечёт отток потребительского спроса от услуг официального спонсора FIFA — ПАО "Ростелеком" — к услугам конкурента.