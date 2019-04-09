Как бесплатно перекусить в KFC, Burger King и McDonald’s? Отечественные лайфхаки

Интернет взбудоражило видео из Австралии, где двое молодых ребят взламывают систему в ресторане быстрого питания и благодаря суммирующейся скидке получают один бургер бесплатно. Однако их приём, строго говоря, эксплуатирует изъяны механизмов, а в России пользователи мобильных приложений научились бесплатно обедать, нарушая правила лишь формально.

Главный изъян любой программы или системы, созданной человеком, — в том, что другой человек рано или поздно обнаружит, как эту систему взломать или использовать в своих интересах. Именно на принципе конюха из "Формулы любви" — "Ален ноби, ностра алис! Что означает: ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может!" — так или иначе основаны все лайфхаки. Ниже — самые известные приёмы для получения внушительных скидок или вовсе бесплатных блюд в самых популярных сетях фастфуда России.

Купоны — не стыдно

Единственная фастфуд-сеть, которая до сих пор не использует в полной мере скидки по купонам — McDonald's. Зато у конкурентов, в KFC и Burger King, купоны используются россыпями, номера которых постоянно обновляются.

Никаких секретов в их применении нет. Обычно листы с купонами находятся прямо у стоек оформления заказов (та самая "свободная касса"). Вы можете за пять минут до оформления заказа решить, что именно хотите выбрать — комбонабор по купону или получить обед со скидкой до 30%.

Если этих листов почему-то нет, проверьте номера купонов в Интернете. Их публикуют и на официальных сайтах фастфуд-сетей, и на сайтах, которые созданы именно для охотников за купонами.

Самое простое правило в использовании купонов — не стесняйтесь их использовать. Вы экономите собственные деньги и знаете лучше окружающих, куда и сколько хотите потратить. В тех же самых США и Европе большая часть населения экономит на сезонных и регулярных скидках постоянно и методично.

Сколачивайте реферальные бригады

Несколько лет назад фастфуд-сети в России обзавелись мобильными приложениями. Эти мобильные приложения распространялись среди пользователей за счёт так называемых реферальных скидок.

Человек устанавливает приложение себе и получает код. Этот код он отправляет своим знакомым и просит ввести его при установке приложения. За ввод этого кода бонус в виде скидочных или накопительных баллов получают оба участника обмена реферальными ссылками.

В KFC и Burger King накопительными баллами можно оплатить до 100% заказа в ресторане. Соответственно, накопив достаточное количество баллов, вы получите гарантированный бесплатный обед. А у каждого члена вашей семьи, вашей реферальной бригады, появится стартовый набор бонусных баллов, которые они в дальнейшем тоже смогут умножать, распространяя среди своего круга знакомых уже свой собственный реферальный код.

Устанавливайте приложения и регистрируйтесь в социальных сетях

Большинство сетей фастфуда, использующих мобильные приложения, дарят велком-блюда всем, кто впервые регистрируется в системе. Кроме того, дополнительные бонусные баллы получает каждый, кто подписывается на новости фастфуд-сети в той или иной социальной сети. При этом никто не мешает вам зарегистрироваться во всех социальных сетях, получить все полагающиеся вам бонусы и уже после этого отписаться от новостных рассылок.

Вы вольны выбирать, нужны вам эти новости или нет, а право фастфуд-сети премировать вас за сам факт подписки, но не за чтение новостей о новой котлете в старом бургере.

P. S.

И, наконец, самое главное правило: не злоупотребляйте перекусами в фастфуд-сетях — они не созданы для регулярного питания или ежедневных обедов, питайтесь правильно и разнообразно и время от времени не отказывайте себе в удовольствии перекусить в меру вредно.