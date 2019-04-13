Насилие над ДНК и слежка за людьми. Пять пугающих технологий нашего времени

Ни для кого уже не секрет, что Google и Facebook совместно с другими зловещими корпорациями собирают информацию о каждом шаге пользователей, а также не особо думают о том, чтобы защитить персональные их данные от сторонних глаз. Однако постоянная слежка — это не всё, чего стоит опасаться в наше время. Рассказываем о пяти крайне инновационных вещах, которых несут не только пользу, но и потенциальную опасность для всех нас.

Распознавание лиц

В магазинах, аэропортах, метро, на вокзалах и в других заведениях уже повсеместно установлены не просто камеры видеонаблюдения, а камеры с технологией распознавания лиц. Это необходимо для того, чтобы вычислять людей, которые подозрительно себя ведут. С одной стороны, новая технология позволяет ловить преступников (так делают уже в Австралии и Китае), а с другой — теперь у людей нет права на уединение и личную жизнь, так как за вами всегда будут следить и всегда будут знать, чем вы занимались и занимаетесь.

Человек станет роботом

Алгоритмы уже могут предсказывать мысли человека. Тот же Google способен угадать и дополнить поисковый запрос. Исходя из того что корпорация подталкивает нас к тому, что мы должны написать, можно предположить, что в недалёком будущем Google сможет подтолкнуть людей на территорию роботов. Таким образом, больше люди не будут понимать, где решения принимают они, а где за них это делает Google. Заметить это уже можно благодаря Uber, где приложение самостоятельно решает, как поехать водителю.

Цифровые люди

Цифровые модели уже не должны кого-то удивлять. Первым таким примером была Лил Микаэла, которая сначала покорила "Инстаграм", а после и весь мир. После неё начали массово появляться цифровые ведущие новостей и ассистенты вроде Google Duplex. Последний может сам записать вас на стрижку или забронировать столик в ресторане. Голос Duplex настолько похож на человеческий, что Google обвинили в подделке. Теперь цифровые люди обслуживают людей биологических, но уже становится непонятно, как различать их между собой.

Насилие над ДНК

С помощью редактирования генома можно улучшать здоровье человека. Правда, у этой технологии есть и обратная сторона медали. В прошлом году китайские учёные заявили, что они использовали технологию изменения генома для зачатия детей, у которых будет иммунитет к СПИДу. Эта инициатива была принята обществом в штыки. Сейчас люди задаются вопросом, насколько этично редактировать гены. Некоторые страны всё ещё считают этот процесс незаконным, так как достоверно неизвестно, к чему это может привести.

Мониторинг рабочего места

Фирмы уже давно могут следить за тем, где находятся и что делают их сотрудники. Теперь же слежка выходит на новый уровень. Ещё в 2018 году компания Amazon запатентовала браслет, который использует тактильную обратную связь. Таким образом, когда работник совершает ошибку, он получает соответствующий сигнал через этот гаджет. Также есть компании, которые используют датчик, чтобы следить за движениями своих сотрудников в течение рабочего дня.