В работе YouTube замечен сбой

Пользователи видеохостингового сервиса либо не могут включить видео, либо сообщают, что сайт работает нестабильно.

Пользователи видеохостинга YouTube, включая российских, испытывают проблемы с пользованием сервиса. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Больше всего проблема затронула жителей США, Нидерландов, Франции и Англии. Проблемы появились примерно в 09:30 мск. Пользователи испытывают как минимум одну из трех проблем: не могут начать воспроизведение видео, не могут авторизоваться или замечают, что сайт работает нестабильно. Лайф проверил работу сайта и не испытал проблем.

Предыдущий массовый сбой произошел в феврале. Параллельно с этим инцидентом проблемы с работой возникли у приложения "Сбербанк Онлайн". Им не могут пользоваться жители нескольких городов России.