Тестирование блокчейн-системы Telegram началось

Доступ к ней появился у ограниченного количества компаний, занимающихся блокчейном. Результаты тестирования пока не известны.

Компания Telegram начала закрытое тестирование своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Об этом сообщают "Ведомости".

Один из источников сказал, что платёжная система TON обрабатывает транзакции с крайне высокой скоростью. Доступ к ней получил ряд профессиональных команд по всему миру, в том числе из России. Результаты тестирования не сообщаются.

Когда TON станет доступна, пока не известно. Ранее The Bell сообщал, что она будет готова к марту 2019 года или компания вернёт инвесторам деньги. Платформа была частично готова уже в октябре 2018 года.