Сказочноефото. Лайфхаки для весенних фотографий в "Инстаграме"

Светит солнце, птицы поют, и ты идёшь такая довольная по улице, думая: "Вот она, весна!" Наконец-то скидываешь зимний пуховик, шапку, фотографируешься, делаешь селфи. И тут вместо красивого заднего плана на фото лужи, грязь и разнообразие весенних "подснежников". Что делать? Лайф подготовил несколько советов, что лучше фотографировать весной, когда на улице оттепель и межсезонье, но хочется ярких и незатейливых фотографий.

Ищите людей в ярком

Оденьтесь поярче сами и ищите людей в ярком. На фоне городской серости такой контраст будет удачным. Необязательно искать людей, полностью одетых в яркую одежду. Например, попросите подругу накрасить губы помадой поярче и улыбаться. Лучше использовать портретный объектив, например, 50/85 мм. Или воспользоваться функцией блюра в смартфонах. Откройте диафрагму на максимум, чтобы задний план был размытым, и хорошие портретные фотографии вам обеспечены. Лучше фотографировать поясным планом, не захватывая ноги и асфальт со всеми его весенними "прелестями". Либо снимайте снизу вверх, захватывая модель и небо.

Ловите капли

Капли в оттепель, которые так раздражают и под которыми хочется быстрее пробежать, чтобы не замочиться, тоже будут отличными объектами для фотографии. В такой съёмке главный козырь — это свет. Встаньте так, чтобы солнце отражалось в капле, а задний план был тёмным, тогда будет чётче видно очертание капли и большая вероятность получить отличный кадр.

Фотографируйте природу за городом

Вот к чему тянутся руки с фотоаппаратом весной, так это к молодым цветочкам-листочкам. Для таких съёмок лучше всего выбраться на прогулку в парк или, ещё лучше, за город в лесной массив. Согласитесь, одно дело фотографировать, например, реку в пределах города, где мусор, следы бензина и прочие последствия жизнедеятельности человечества, другое — в лесу. Так что смело ставьте режимы "пейзаж" или "макро" — и вперёд, фотографировать подснежники, травинки и другую природную благодать. Тем более что смартфоны неплохо справляются со съёмкой вблизи, а для лучшего результата "макро" существуют специальные дополнительные макролинзы.

Всмотритесь в лужи

Как бы это противоречиво ни звучало, но лужи можно использовать в своих "коварных" целях. В первую очередь лужи — это отличное отражение! С помощью "игры" с лужами можно создавать интересные сюрреалистические фотографии. Не обходите лужи, а всмотритесь в их отражения. Если есть желание подурачиться, то попросите модель прыгнуть в лужу, и вы получите удивительные эмоциональные фотографии. Главное — не забыть выставить короткую выдержку на фотокамере и надеть резиновые сапоги.

Взгляните на город

Беспроигрышный вариант получить яркий и сочный кадр города — в ясную погоду с голубым небом. Захватывайте интересные фасады зданий на фоне неба (избегая видов грязного снега), и результат вас обрадует. Если же в день прогулки преобладает пасмурная погода, то фотографируйте архитектуру города, меньше захватывая небо, больше — здания. На фотографии небо в пасмурный день будет выглядеть серо-белым пятном. В качестве альтернативного варианта попробуйте перевести фотографию в чёрно-белый цвет, это скроет недостатки и добавит атмосферности кадру.