Visa запустила в России проект по снятию наличных на кассах магазинов

Пользователи смогут снять наличные на кассах магазинов. Это сделает услугу доступной по всей стране.

Платёжная система Visa совместно с Россельхозбанком и торговой сетью "Русский пармезан" открыла в России пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов. Об этом сообщает ТАСС.

В планах платёжной системы сделать снятие наличных доступным в любой точке России. Сервис по снятию наличных в магазинах уже есть в США, Великобритании, Польше и Словакии.

Платёжная система ещё не решила вопросы, связанные с работой услуги. К примеру, зампред Банка России заявила, что возможность снимать наличные на кассе магазина только при совершении покупки необходимо проверить на предмет навязывания услуг.