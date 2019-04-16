YouTube по ошибке принял пожар в Нотр-Даме за теракт 11 сентября

По словам сотрудников компании, алгоритмы видеохостинга могут ошибаться. Сейчас сноски под трансляциями на тему пожара отключены.

Программа YouTube по борьбе с фейковыми новостями приняла пожар в соборе Парижской Богоматери за теракты 11 сентября. Об этом сообщает Motherboard.

В прямых трансляциях на сайте видеохостинга появились сноски со ссылкой на статью онлайн-энциклопедии как минимум у двух телеканалов — SBC и NBC. Это создано для борьбы с фейковыми новостями. Представитель компании сказал, что алгоритмы могут ошибаться. Сотрудники YouTube уже отключили сноски для прямых трансляций.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. В нём велась реставрация. Пожар уничтожил часть кровли, шпиль и часы. Его удалось потушить к утру 16 апреля. Лайф восстановил ход событий.