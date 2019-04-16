Участники мероприятия проверят знания и навыки в сфере информационных технологий. Это можно будет сделать вживую или онлайн.

С 18 по 24 мая в России впервые пройдёт digital-диктант. Участники смогут проверить свои знания в сфере информационных технологий. Об этом сообщает Microsoft.

Организаторы мероприятия — РОЦИТ, РАЭК и Microsoft при поддержке "Aвито". Digital-диктант будет включать в себя проверку навыков работы с компьютером и другими устройствами, знаний правил безопасности в Сети и культуры общения.

Диктант состоит из 30 вопросов, они разработаны с учётом разных возрастных категорий: для детей 14–17 лет и для взрослых старше 18 лет. Вопросы разделены на три смысловых блока. Первый блок посвящён основам компьютерной грамотности — различным устройствам и знаниям базовых программ. Второй — работе с Интернетом, социальными сетями и онлайн-приложениями. А третий — кибербезопасности, в том числе защите персональных данных.

В течение недели мероприятия пройдут во многих городах России. Те, у кого не будет возможности пройти диктант вживую, смогут сделать это офлайн на тематическом сайте или в специальном мобильном приложении.

Организаторы диктанта считают, что сейчас цифровая грамотность — это такие же важные знания, как умение читать и писать. Это одно из ключевых требований в большинстве профессий, а также неотъемлемый атрибут повседневной жизни.