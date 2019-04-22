Как избежать спойлеров по "Игре престолов" и "Мстителям"

В понедельник "пираты" преждевременно слили в Сеть вторую серию "Игры престолов". И как тут спасаться от спойлеров? Выход есть. Лайф даёт несколько простых советов по защите от спойлеров. Стартовал последний сезон одного из самых популярных в истории сериалов "Игра престолов". Первая серия вышла 14 апреля, а премьера последней состоится только 19 мая. Многие смотрят новые эпизоды день в день, но немало и тех, кто ждёт выхода сезона целиком. Последнее — рискованно. Ведь за месяц можно нахвататься спойлеров. Да и первый вариант, если честно, — не панацея.

Условно спойлеры можно поделить на две категории: конкретные и косвенные. К последним, как правило, относится малозначимая для сюжета информация: описание декораций, костюмов героев, цвета волос и не только. Такая информация далеко не всегда раскрывает чувствительные детали сюжета. Куда чаще они просто намекают на что-либо. Этими намёками энтузиасты часто спекулируют и выдвигают теории. Теории, в свою очередь, вызывают некий азарт: хочется узнать, а так ли оно на самом деле будет или нет. Более серьёзными спойлерами являются прямые пересказы твистов, фрагментов фильмов или сериалов, которые сценаристы, как правило, придерживают до кульминации. Вот их-то, как правило, люди и боятся. Но справедливо ли?

Спойлеры не так страшны, как все думают

Подавляющее большинство скажет, что однозначно — да. Однако наукой было доказано, что в целом люди позитивно воспринимают истории с заведомо известными развязками. Ещё в 2011 году исследователи Университета Сан-Диего провели эксперимент, в рамках которого студентов попросили прочесть 12 литературных произведений со спойлерами. В ряде случаев спойлер был завуалирован как часть повествования, в других — была банальная сноска с пересказом финала. Как ни странно, практически все участники эксперимента признались, что им было интересно в обоих случаях.

Причин, по мнению учёных, несколько. Во-первых, зная финал, люди подсознательно чувствуют некое превосходство над персонажами. Дескать, читатели начинают мнить себя всемогущими богами. Во-вторых, учёные не исключают, что людям априори проще и, как следствие, приятнее вникать в нюансы истории, если знать её финал наперёд. Исходя из этого, можно предположить, что ужас, который вселяют спойлеры, несколько преувеличен.

Другое дело — когда сталкиваешься даже с тезисным пересказом всего сюжета. Увы, на просторах Интернета встречается и такое. Поэтому в любом случае стоит принять ряд мер накануне выхода долгожданного сериала, фильма или видеоигры.

Соцсети уже о нас позаботились

Проще всего наткнуться на спойлер в соцсетях. Там никто не бьёт себя по рукам, если сразу же после просмотра первой серии 8-го сезона, хочет обсудить, почему Джон Сноу предпочёл дракона его матери.

Благо оградить себя от таких товарищей можно. В настройках "Твиттера", например, есть пункт "Игнорируемые слова". Там можно выбрать слова, посты с которыми лента просто не будет отображать. В "Фейсбуке" есть аналогичная опция. Администрация "ВКонтакте" пошла дальше: там посты, которые потенциально могут содержать спойлеры, автоматически помечаются соответствующей плашкой. Соцсеть включает эту опцию в преддверии каждого горячо ожидаемого медиапроекта: будь то фильм или сериал.

Держитесь подальше от незнакомых сайтов

А вот авторы уважаемых информационных ресурсов своих читателей любят и берегут. Поэтому в публикациях про сериалы, фильмы и игры, как правило, они делают пометки, предупреждающие о спойлерах.

Вывод очевиден: за несколько недель до премьеры старайтесь читать статьи про ожидаемые проекты только на сайтах, которым вы доверяете. А если на незнакомый ресурс всё же занесло, избегайте публикации с упоминанием "Мстителей" и "Игры престолов" в заголовках.

Помните, что в браузерах есть плагины

Базовый функционал браузеров зачастую не подразумевает защиту от спойлеров. Однако расширить набор опций можно с помощью плагинов. Например, для Chrome есть Spoiler Alert. Эта утилита перекрывает на сайтах большими красными квадратами весь контент с упоминанием ожидаемого сериала или телешоу. И ему всё равно, сидит ли пользователь в "Твиттере" или же он открыл новостной сайт.

Любопытно, что в Spoiler Alert есть готовая библиотека тайтлов, из которых можно выбрать хоть "Мстителей", хоть "Игру престолов". Добавлять свои названия не возбраняется. Можно, к слову, спрятаться даже от постов с упоминанием конкретных людей.

Доверяй, но предупреждай

В конце концов, нелишним будет заранее оповестить друзей и коллег о том, что вы не смотрели тот или иной фильм или сериал, но хотите это сделать позже. Совет банальный, но наверняка у каждого был случай, когда компания товарищей обсуждала одно, а потом резко переключилась на новую серию "Игры престолов" и в пылу дебатов начала перемывать эпизоду все косточки.

А ведь если своевременно уведомить окружающих, они, вероятно, вежливо попросят вас отойти, либо удалятся сами.

В комментариях, что на минном поле

Практически на всех сайтах есть комментарии. Да, ответственные журналисты предупреждают людей о спойлерах в своих материалах, но они ни в коем случае не несут ответственность за своих читателей. Поэтому не стоит лишний раз соваться в комментарии под статьями про "Игру престолов" или "Мстителей". В большей степени, к слову, это относится к постам изданий в соцсетях — там всегда комментарии появляются чаще. Не рискуйте. Мало ли какой тролль решил рассказать, что все Таргариены воскреснут следом за Джоном Сноу.

Надейся на лучшее, а готовься к худшему

Пожалуй, это все простые, но рабочие на практике советы. Тем не менее даже они не гарантируют абсолютную защиту от спойлеров. Например, все мы любим смешные картинки, мемы. Их часто постят в соцсетях без текстовых сопровождений, поэтому скрипты-антиспойлеры на них не реагируют. Например, в прошлом году уже в день премьеры "Мстителей" по Сети начали расходиться мемы, интерпретирующие визуальный эффект, который последовал за щелчком Таноса. Поэтому лучше сразу настроить себя на то, что спойлеры будут. Большие или не очень, но будут.

Ну а если хотите 100% защиты, то откажитесь на время от Интернета и закройтесь дома. Но, признайтесь, оно совсем того не стоит.