Новая функция Uber позволит женщинам-водителям не принимать заказы мужчин

Возможность разработана для привлечения женщин-водителей в Саудовской Аравии и обеспечения им более комфортных условий.

Женщины — водители такси в Саудовской Аравии смогут не принимать заказы от клиентов-мужчин благодаря новой возможности сервиса. Об этом сообщает Business Insider.

Новая функция позволяет отфильтровать заказы и видеть только клиентов-женщин. Она доступна только на территории Саудовской Аравии.

Возможность создана для привлечения таксисток. Ранее опрос компании показал, что 74% сотрудниц в этой стране не желают принимать заказы от мужчин.

В июне 2018 года женщины в Саудовской Аравии получили право водить автомобили. Постепенно таксистки из Uber в крупных городах страны стали обычным явлением.

Права женщин в Саудовской Аравии серьёзно ограничены. До выхода замуж у каждой из них должен быть мужчина-опекун.

Ранее вокруг Apple развернулся скандал из-за приложения, позволяющего мужчинам из Саудовской Аравии следить за перемещением своих женщин. Это противоречит взглядам компании.