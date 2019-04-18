ЦБ составляет "телефонную книгу" банков. Чем это грозит обычным абонентам

Уже до 30 мая Центробанк может собрать у банков списки номеров, которые они используют только для приёма входящих звонков от клиентов. Таким образом планируется сформировать белый список. Его будут использовать для борьбы с телефонными мошенниками. Впрочем, у этой инициативы есть и обратная сторона. В чёрный список рискуют попасть вполне добропорядочные граждане.

В Центробанке выступили с инициативой защитить граждан от телефонных мошенников, собрав номера, по которым они контактируют с клиентами. Это следует из письма "О противодействии кредитному мошенничеству", которое регулятор разослал в банки. Номера из белого списка будут переданы операторам связи, что облегчит им задачу по блокировке звонков телефонных мошенников.

Таким образом планируется бороться с массовой кражей денег у клиентов. Воры меняют номер телефона человека, а потом звонят в банк и через автоинформатор получают данные об остатке на счёте и совершённых последних операциях. После этого они связываются с потенциальной жертвой, представляются сотрудником банка и выманивают у человека CVV-коды и остальную конфиденциальную информацию.

— Как правило, мошенники с помощью подмены номеров узнают данные о состоянии счёта, которые находятся практически в свободном доступе у банков. Для получения этих данных не требуется какая-либо идентификация, чем и пользуются мошенники. Вот уж действительно случай, когда информация правит миром, а здесь — чужими деньгами, — рассказала Лайфу аналитик компании "ФинИст" Ирина Ланис.

По её мнению, в случае использования сим-карт существует малая вероятность, что мошенники будут использовать собственные номера. Скорее всего, они купят "левые" сим-карты любых операторов, которые продаются даже в подземных переходах с рук.

— В таком случае мы можем увидеть и обратную реакцию, когда при подозрении на мошенничество с одного номера будут заблокированы номера, зарегистрированные на этого же человека, хотя пользователь не имеет отношения к мошенникам. При подобной блокировке также возможны последствия для нового владельца. После того как номер побывал в так называемом "отстойнике", что бывает, как правило, от шести месяцев до полутора лет, на вас может перейти чужое клеймо мошенника. Наиболее рациональным решением было бы ловить таких мошенников, а не делать попытки преградить им путь, который они с успехом могут обойти, — высказалась Ирина Ланис.

Заместитель директора информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова считает, что наиболее эффективным способом борьбы с телефонными мошенниками было бы совместное взаимодействие банков с операторами связи.

По её словам, операторы не должны допускать, чтобы в руках мошенников оказались личные номера и сим-карты клиентов. Задачей банков же является блокировка подозрительных операций, которую они и выполняют.

— Если банки возьмут на себя не свойственную им функцию по разработке, например, некоего программного обеспечения, позволяющего блокировать ещё и сомнительные телефонные номера, то это может привести к массе издержек для клиентов банков: начиная от роста, например, комиссий за какие-либо операции (ведь банкам надо будет отбивать затраты, разработка такого софта стоит дорого) и заканчивая тем, что возникнет риск отказа клиенту в обслуживании по телефону, а также через мобильный банк и интернет-банк, — объяснила Наталья Мильчакова.

Представитель "Билайна" также не видит эффективности в предполагаемой инициативе ЦБ. По его словам, предлагаемые меры не позволят решить проблему или значимо снизить количество случаев мошенничества. Для этого требуется более комплексное и сложное техническое решение. Сотрудники этого оператора и пытаются его найти вместе с банками.

Сотовые операторы действуют в соответствии с законом о связи, а в случае создания белых списков номеров, по которым банки смогут прозванивать своих клиентов, операторы будут использовать собранные Центробанком данные, рассказывает генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Закреплённые за этими вызовами номера будут вноситься в чёрный список. При этом технических проблем эксперт не предвидит, поскольку у операторов есть для этого все необходимые средства.

— В связи с принятием многих новых законов у операторов сейчас и без Центробанка много больших издержек. Времени нет. Инвестиций нет. Поэтому, вероятно, операторы сейчас и не очень рады согласованию ещё одного пакета документов, — сказал Кусков, рассуждая о том, почему операторы негативно отнеслись к инициативе Центробанка.

В МТС отказались комментировать инициативу Центробанка, сославшись на то, что это "глобально недоработанная история". Что бы это ни значило.