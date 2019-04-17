Найден способ смотреть видео с YouTube в оконном режиме бесплатно

Пользователи получают возможность смотреть видео, параллельно сидя в другом приложении и в режиме ожидания.

Пользователи Сети нашли способ слушать видео с "Ютуба" в оконном режиме и без рекламы, не оформляя платную подписку, через "Телеграм".

Для этого нужно выполнить следующий алгоритм:

Отправить ссылку сообщением или расшарить из приложения "Ютуб".

Открыть видео, не переходя по ссылке, тогда ролик откроет браузер или мессенджер. Так, видео уже не включает в себя рекламу.

Под видео появляются две кнопки: правая копирует ссылку на видео в буфер обмена, левая — открывает видео в плавающем окне. Нужно нажать левую кнопку.

После этого можно выключать экран или открывать другое приложение, так можно слушать музыку или подкаст. Помимо этого, видео можно смотреть в оконном режиме. Лайф проверил информацию, видео действительно воспроизводится в оконном режиме через "Телеграм".

У этого способа есть и минусы. Так, пользователь не может настроить скорость воспроизведения видео и быстро остановить его. К примеру, если вы слушали лекцию в наушниках, и они случайно отсоединились, лекция продолжит воспроизводиться из внешнего динамика смартфона.

Видео с "Ютуба" могут воспроизводиться в фоновом режиме только при оформлении подписки "Ютуб Премиум". Также с ней полностью отключается реклама.