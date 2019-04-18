Обычный район в Марьине превратили в умный квартал

Участок оборудовали инновационными технологиями. Теперь там свет и отопление регулируются с помощью специальных датчиков, замки электронные, а во дворе стоят зарядки для электрокаров.

Густонаселённый микрорайон в Марьине, что на юго-востоке Москвы, оборудовали в умный жилой квартал. Как он функционирует, узнали журналисты Hi-Teсh Mail.Ru.

Район включает в себя семь жилых домов, две школы и детский сад. Изначально жители были против создания умного жилого квартала. Впрочем, многие даже не знают, что живут в нём. Об этом рассказывали на собраниях, которые посещали 10−15 активных жителей (как правило, это пенсионеры).

Сейчас жители довольны улучшениями. Старшая по подъезду в одном из домов считает, что так стало лучше во многом для молодёжи, которая начала интересоваться происходящим вокруг.

Дома оснащены смарт-домофонами, дисплеем и камерой, а также умеют здороваться. Они стоят не в каждом подъезде. Дело в деньгах: ежемесячная плата за такой домофон с каждой квартиры составляет 90 рублей, что дороже обычного домофона на 25 рублей. Лифты тоже усовершенствовали. Там теперь стоят камеры наблюдения для общения с диспетчером и защиты от вандалов.

Лестничные площадки освещены умными светильниками — когда в подъезде проходят люди, их яркость повышается, когда людей нет — снижается. Аналогичным образом и отапливаются дома: в них сделали регулировку температуры с помощью специальных датчиков. Минувшая зима была разной — то тёплой, то холодной, и в квартирах топили в зависимости от температуры.

В умных многоэтажках стоит и более совершенная система безопасности. Она реагирует на дым и сама вызывает пожарных. Так умеют не все сигнализации — некоторые предусматривают, что пожарных вызовет охрана или консьерж.

Во дворах есть зарядки для электрокаров. Мусорки разделены для пластика, бумаги, стекла и металла. Внутри стоят датчики заполняемости, по которым коммунальные службы определяют, когда нужно опустошить контейнеры. Квартал повсюду оснащён видеонаблюдением, что помогает в работе полиции.

Пока больше всего проблем доставляют счётчики. "Интернет вещей" решили протестировать и на них. По идее, они сами должны рассчитывать расход электроэнергии и отправлять данные в "Мосэнергосбыт", но на деле они доставляют больше проблем: иногда аппараты ошибочно отправляют данные, приходит неправильный расчёт.