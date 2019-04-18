Facebook опять "случайно" "украл" данные миллионов пользователей. Такие неряхи

С трудом припоминаю какую-либо интересную новость про обновления самой популярной социальной сети в мире. Последние несколько лет в Facebook не происходит никаких фундаментальных изменений. Единственное, что поддерживает популярность социальной сети в СМИ, — регулярные сообщения о том, что творение Марка Цукерберга снова уличили в потере персональных данных.

Давайте начнём сразу грубо: Марк Цукерберг в первую очередь — не простой пацан из университета, который случайно изобрёл штуку на миллиарды долларов, а цифровой тиран и узурпатор. Свобода слова, равенство мнений, наций, полов — картинка с отворачивающимся Дрейком. Цензура, баны, подлог, ложь о российском влиянии на выборы по всему миру, тотальная кража данных — Дрейк доволен.

Помните закон четырёх совпадений? Один раз — случайность, второй раз — совпадение, третий раз — закономерность, четвёртый раз — закон. И это, конечно, не полный список утечек данных, а только то, что сразу же попалось под руку. Проще, наверное, найти пару человек, чьи данные в Facebook не были скомпрометированы или украдены, а ещё проще указать на эту парочку прямо — Марк Цукерберг и его жена. За самим Марком его неправильные посты и комментарии аккуратно подтирают, он абсолютно идеален для публики и, конечно, является образцом для подражания. В одной книге, которую очень любят цитировать, указывая на несовершенство мира, герой тоже работал на должности по переписыванию прошлого. У Марка Цукерберга огромный штат сотрудников, занятых переписыванием реальности. Марк и свою реальность, как видите, не стесняется подретушировать.

Так вот, возвращаясь к безопасности ваших данных, которые вы самостоятельно оставили в Facebook. У этих данных показатель безопасности находится, если можно так выразиться, ниже нуля. То есть те данные, которые вы загрузили в Facebook, гарантированно и без вашего согласия будут использованы для извлечения выгоды, а может быть, и прямо против вас.

Цукерберг обязательно продаст вас компаниям, занимающимся маркетинговыми исследованиями. Конечно, вас будут заверять, что все персональные данные из этого пакета на продажу удалены, и продаётся исключительно статистика по поведению мужчин в возрасте 30–35 лет и женщин в возрасте 25–30 лет. Красивая неправда. Одна из крупнейших вскрывшихся утечек была связана именно с тем, что маркетологам продавались не какие-то обезличенные данные, а просто аккаунты, буквально целиком, с личной перепиской и так далее.

Совсем другое дело — отношения Facebook со спецслужбами. Все эти истории про "принцип канарейки" — качественная, из муки высшего сорта и перепелиных яиц лапша на ваших ушах. Миллениалы обожают этот принцип. Он подразумевает, что благородные западные корпорации никогда и никому не отдадут ваши данные, а если вдруг такое случится, то они, в рамках благородства, обязательно сообщат о самом факте запроса персональных данных в годовой отчётности — то есть если ЦРУ, или АНБ, или ФБР направит запрос о Васе Пупкине в Facebook или Apple, то в годовом отчёте будет указано — в этом году спецслужбы обращались за предоставлением данных 275 раз, в 27 случаях они получили запрашиваемую информацию.

Почему этот "принцип канарейки" не более чем чушь? А зачем Facebook кому-то предоставлять данные по официальным запросам, если он эти данные регулярно теряет, сливает и "случайно" публикует в открытом доступе? Им не нужно ничего никуда специально предоставлять — первые потребители этих "случайных" утечек в десятки и сотни миллионов аккаунтов и есть спецслужбы, а за ними хакеры, а за ними мошенники, жулики, воры, в общем все-все-все.

Итак, подытожим. На сегодняшний день на вопрос о защищённости вашего аккаунта в Facebook однозначно можно ответить только так: если ваши данные ещё не попали в открытый доступ и не были кому-то "случайно" предоставлены без вашего согласия — это недосмотр сотрудников Facebook и их недоработка. Если ваши данные уже утеряны, вы скомпрометированы и проданы десяти компаниям кряду — сотрудники Цукерберга получили премию.