Российские разработчики пожаловались, что Apple задерживает зарплаты

Компания не переводит деньги программистам уже два месяца, а служба поддержки не отвечает на запросы.

Apple уже два месяца не выплачивает зарплаты российским разработчикам. Об этом сообщает Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

Речь идёт о десятках программистов, хотя на деле их могут быть и сотни. Проблема коснулась и разработчиков с зарплатой ниже 100 тысяч рублей, и тех, у кого она составляет несколько миллионов.

Компания должна была перевести деньги ещё 7 марта. Вместо этого она только один раз уведомила, что свяжется с разработчиками, как только решит проблему. Помимо этого программисты жалуются, что служба поддержки компании не отвечает им уже полтора месяца, хотя они не нарушали правила пользования App Store.

— Такой подход американской корпорации недопустим. В случае если Apple не выплатит российским разработчикам денег до 7 мая, нам придётся подавать иски с тем, чтобы взыскать с российского юрлица ООО "Эппл рус" данную задолженность, а также процент за пользование чужими деньгами. Если же компания заблокирует аккаунты пострадавших после судебного разбирательства, мы предпримем следующий шаг, который позволит наказать их за подобное действие. Будем надеяться, что до этого не дойдёт, — сказал директор АППСИМ Владимир Зыков.

Один из разработчиков сообщил, что подобная проблема уже наблюдалась три года назад. Решить её удалось, написав напрямую в американский офис Apple. Тогда выяснилось, что деньги не переводились из-за того, что банк разработчиков попал под санкции.