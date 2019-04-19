Facebook хранил пароли миллионов аккаунтов Instagram в открытом доступе

Получается, сотрудникам соцсети были доступны пароли учётных записей. Соцсеть компании Facebook снова попала в скандал из-за отношения к личным данным.

Facebook сообщила, что хранила в читаемом, а не зашифрованном виде пароли миллионов пользователей Instagram. Об этом сообщает РИА "Новости".

Компания отметила, что пароли не использовались сотрудниками компании. Она сообщила, что отправит уведомления юзерам, которых затронула эта проблема. Напомним, Instagram с 2012 года принадлежит Facebook.

Это уже не первый случай, когда компания обнаружила, что пароли хранятся в открытом виде. Ранее она сообщила, что пароли миллионов аккаунтов Facebook доступны сотрудникам.

Facebook слишком часто попадает в скандалы с утечкой конфиденциальной информации пользователей. Лайф разобрался в отношении компании к личным данным клиентов.