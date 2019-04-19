Instagram может убрать лайки из приложения

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Instagram может убрать лайки из приложения

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Фото © Pixabay

Возможно, соцсеть не будет показывать, сколько человек оценили пост, чтобы пользователи не сосредотачивались на этом показателе.

Instagram может скрыть количество лайков под постами. Об этом сообщила исследователь Джейн Манчун Вонг в "Твиттере".

Соцсеть хочет, чтобы пользователи сосредоточились на самом контенте, а не на том, сколько человек оценивают посты.

Издание TechCrunch узнало о планах компании. По полученной информации, новый дизайн является лишь внутренним прототипом и не тестируется.

Ранее сообщалось, что в Instagram может появиться функция перемотки видео. Пользователи соцсети смогут смотреть ролики не с начала, а с определённого момента.

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