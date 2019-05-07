Всё взрослое — детям. Как подготовить ребёнка к опасностям соцсетей и Интернета

Для многих родителей дети и Интернет — щепетильный вопрос. Кто-то разрешает своему чаду сидеть во "ВКонтакте" с начальной школы, а другие оттягивают приобщение к виртуальной части общества как можно дольше. Но кто прав? И как правильно подготовить себя и ребёнка к Интернету? Лайф ознакомился с мнениями западных педагогов и психологов, пообщался с российскими и с их слов отвечает на обозначенные вопросы.

Многие современные дети даже дошкольного возраста прекрасно обращаются со смартфонами и планшетами. Малыши наивно воспринимают Интернет как безмолвного волшебника, который исполняет их желания. Захотел мультик? Пожалуйста. Стало интересно, почему небо голубое? Не вопрос. Нужна раскраска? Одну минуту. Но взрослые-то знают, что Интернет совсем небезобидная игрушка. В лучшем из худших случаев несформировавшаяся личность может столкнуться с контентом и информацией, к которой она не готова. В худшем ребёнка ждут травля и опасные знакомства. В Google и YouTube более или менее хватает технологических барьеров в виде родительского контроля и специальных версий приложений. Однако в соцсетях — отдельном мирке внутри Интернета — с этим сложнее: нет детского Instagram или "ВКонтакте", а встроенные фильтры — так себе.

Когда уже можно или ещё нельзя

Собственно, по этой причине Facebook, например, не рекомендует заводить аккаунт до 13 лет. Во "ВКонтакте" нижняя планка внутреннего фильтра — до 16 лет. Но и то и другое всего лишь правила, а не законы. За их нарушение ничего не будет. Так как понять, когда ещё нельзя или уже можно?

— Сегодня практически все школьники начиная с 3 класса имеют страницы в соцсетях. Такая тенденция, — рассказал Павел Красновид, педагог, победитель муниципального тура всероссийского конкурса "Учитель года".

Как минимум одним признаком того, что ещё рано, является склонность ребёнка к зависимости.

— Если он не общается, а в большей степени бездумно потребляет контент, смотрит без конца картинки, без разбора читает все материалы подряд, это тревожный знак. Такое поведение говорит о предрасположенности к зависимости, — пояснила детский психолог Татьяна Семенко.

Запретам — нет, а отсрочкам — да

Даже если родителей что-то тревожит в активности чада в Интернете, западные специалисты не рекомендуют ставить ультиматумы. По одной простой причине: запрещённый мамой и папой собственный аккаунт в соцсети не единственная дверь в манящий мир Интернета. В школе или во дворе всегда найдётся приятель, который с радостью поможет товарищу со строгими родителями создать фейковый или тайный аккаунт.

Стоит подумать о том, как объяснить ребёнку, что нужно подождать. И границы ожидания важно обозначить.

— Когда ребёнок чувствует, что ожидаемое им событие никогда не произойдёт, он также с большой вероятностью заведёт страницу втайне от родителей, — предупредил американский тренер по воспитанию детей Марк Лоурэн.

Игнорировать детские соцсети и цифровой этикет нельзя

Педагоги и психологи рекомендуют родителям лично знакомиться с популярными среди подростков и детей интернет-сервисами. В России в их число входят "ВКонтакте", Instagram, "ДругВокруг", TikTok, Like, Kwai и не только.

— У каждой платформы свои негативные стороны, — считает Эми Морин, психотерапевт и эксперт по воспитанию детей. Изучив все соцсети, родитель будет лучше знать, откуда ждать неприятности. Есть у этой рекомендации и другой плюс. Зарегистрировавшись в любимом приложении ребёнка и проявляя там активность, взрослый может сблизиться с сыном или дочкой как друг и стать образцом хорошего поведения.

К слову, о поведении в Интернете. Педагог Павел Красновид считает, что цифровой этикет — важная часть современного общества, на которую нужно обращать внимание детей. Задачу эту родители должны делегировать и школе.

— Мы говорим ученикам, что аккаунт — это второе лицо. Как и лицо, страничка в соцсети должна быть ухоженной, — рассказал учитель.

Причём школа это делает с прицелом на будущее, поскольку понимает, что уже сейчас аккаунты в соцсетях мониторятся потенциальными работодателями.

Кого нужно бояться и как защититься

В обязательном порядке и российские, и западные эксперты рекомендуют обсуждать с детьми потенциальные опасности соцсетей. Травля и тролли — это очевидные и, пожалуй, самые безобидные проблемы. Куда больше специалисты переживают из-за наркоторговцев, людей с сексуальными девиациями и сообществ, навязывающих деструктивный образ жизни вроде экстремального похудения, блатной романтики или опасных "социальных" игр, таких как "Синий кит".

Часто малыши недооценивают, насколько они уязвимы перед злоумышленниками в Интернете. Дети, сами того не подозревая, могут себя скомпрометировать. Родители обязаны проконсультировать своих детей по этому вопросу. Эми Морин считает, что лучше всего вместе с ребёнком представить ситуацию, в которой необдуманная публикация или знакомство может обернуться проблемой. После подобных сеансов ученик младших классов, по её мнению, трижды подумает, прежде чем выкладывать очередное фото или отвечать незнакомцу. Побочным эффектом этой беседы может стать и то, что ребёнок начнёт воспринимать родителя как хорошего советника в вопросах, касающихся Интернета.

Одним из простых, но действенных способов защиты от нежелательных контактов, считают специалисты, являются настройки конфиденциальности. Не стоит светить данными ребёнка на весь "ВКонтакте". Нужно настроить страницу так, чтобы людям вне круга общения ребёнка было видно как можно меньше информации. Психолог Татьяна Семенко считает, что плохим людям всегда проще найти подход к наивному ребёнку, про которого сразу всё известно.

Павел Красновид тоже разделяет мнение о том, что знакомство ребёнка с соцсетями требует подготовки.

— Техника безопасности должна быть и в Интернете. Поэтому мы каждый месяц проводим общешкольные уроки по безопасному Интернету, на которых рассказываем детям как о потенциальных опасностях соцсетей, так и Интернета в целом, — рассказал он. Одна из идей, которую учителя пытаются донести до молодёжи в рамках открытых уроков, — в Интернете, как и в жизни, нельзя открывать дверь взрослым незнакомцам.

Нужно ли курировать и как?

— Я считаю, родителям хорошо бы курировать первые один-два года пребывания ребёнка в Интернете, — рассказал Павел Красновид.

Он не видит ничего зазорного в том, чтобы взрослые имели доступ к аккаунту чада.

— Так как родители представляют интересы ребёнка до 16 лет, они имеют на то полное право. Во всяком случае с точки зрения закона, — пояснил педагог.

Западные специалисты рекомендуют действовать мягче. Например, разрешить ребёнку сидеть в сети только с компьютера, который находится не в спальне малыша, а на территории общего досуга — в зале или гостиной. Тот факт, что взрослый в любой момент может заглянуть в экран, оказывает сильный сдерживающий эффект.