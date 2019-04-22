"Яндекс.Такси" открывает программу поощрения водителей

Программа поощрений для водителей от "Яндекс.Такси" открывается 22 апреля. Программа будет способствовать росту доходов водителей без увеличения длительности смены.
Выполнив определённое количество заказов, водители получат доступ к ряду преимуществ. Самые активные шофёры смогут экономить до нескольких тысяч рублей в месяц и пользоваться новыми возможностями приложения "Таксометр".
Программа разделена на четыре уровня: бронза, серебро, золото и платина. Чтобы достичь бронзы, нужно совершить десять поездок без негативных отзывов клиентов. Максимальную выгоду от программы и все преимущества получат водители, достигшие платинового уровня. Для этого нужно работать в среднем около 40 часов в неделю, а пассажиры должны быть довольны поездками. Рейтинг, складывающийся из оценок пользователей, должен быть не ниже 4,9.
Водителям "Яндекс.Такси" также станет доступен кешбэк на всех заправках, мойках, в химчистках, ремонтных мастерских и ресторанах быстрого питания. Также им будут доступны скидки от партнёров компании в супермаркетах, кафе, салонах сотовой связи, строительных магазинах и так далее. Помимо этого, водители смогут пользоваться новыми возможностями "Таксометра", чтобы, к примеру, реже ездить вхолостую или оперативнее связываться со службой поддержки.
Программа поощрения доступна водителям в восьми городах России: Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калуге, Краснодаре, Красноярске, Ставрополе и Тольятти. К середине лета она появится во всех городах, где работает сервис.
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