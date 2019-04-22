"Яндекс.Такси" открывает программу поощрения водителей

Она включает в себя скидки и кешбэки от партнёров компании. Чтобы получить их, нужно стабильно выполнять заказы и получать положительные оценки от клиентов.

Программа поощрений для водителей от "Яндекс.Такси" открывается 22 апреля. Программа будет способствовать росту доходов водителей без увеличения длительности смены.

Выполнив определённое количество заказов, водители получат доступ к ряду преимуществ. Самые активные шофёры смогут экономить до нескольких тысяч рублей в месяц и пользоваться новыми возможностями приложения "Таксометр".

Программа разделена на четыре уровня: бронза, серебро, золото и платина. Чтобы достичь бронзы, нужно совершить десять поездок без негативных отзывов клиентов. Максимальную выгоду от программы и все преимущества получат водители, достигшие платинового уровня. Для этого нужно работать в среднем около 40 часов в неделю, а пассажиры должны быть довольны поездками. Рейтинг, складывающийся из оценок пользователей, должен быть не ниже 4,9.

Водителям "Яндекс.Такси" также станет доступен кешбэк на всех заправках, мойках, в химчистках, ремонтных мастерских и ресторанах быстрого питания. Также им будут доступны скидки от партнёров компании в супермаркетах, кафе, салонах сотовой связи, строительных магазинах и так далее. Помимо этого, водители смогут пользоваться новыми возможностями "Таксометра", чтобы, к примеру, реже ездить вхолостую или оперативнее связываться со службой поддержки.

Программа поощрения доступна водителям в восьми городах России: Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калуге, Краснодаре, Красноярске, Ставрополе и Тольятти. К середине лета она появится во всех городах, где работает сервис.