В Instagram Stories может появиться караоке

В "Инстаграм сториз" тестируется возможность, аналогичная караоке, заметила исследователь Джейн Манчун Вонг.
Instagram is working on Lyrics Stickers pic.twitter.com/DWF1xUZBPX— Jane Manchun Wong (@wongmjane) 19 апреля 2019 г.
Если в ролике есть музыка, пользователь увидит текст на экране. Функция тестируется. О перспективах появления в стабильной версии приложения неизвестно.
В личных сообщениях в соцсети могут появиться стикеры. Сейчас они доступны только в сториз.
Instagram Direct is testing Stickers pic.twitter.com/VEpXMgEnZP— Jane Manchun Wong (@wongmjane) 18 апреля 2019 г.
Ранее стало известно, что из "Инстаграма" могут убрать лайки, потому что в некоторых случаях они негативно сказываются на психическом здоровье пользователей.
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