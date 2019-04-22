В Instagram Stories может появиться караоке

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В Instagram Stories может появиться караоке

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Кажется, разработчики в ближайшее время могут усовершенствовать исчезающие ролики.

В "Инстаграм сториз" тестируется возможность, аналогичная караоке, заметила исследователь Джейн Манчун Вонг.

Если в ролике есть музыка, пользователь увидит текст на экране. Функция тестируется. О перспективах появления в стабильной версии приложения неизвестно.

В личных сообщениях в соцсети могут появиться стикеры. Сейчас они доступны только в сториз.

Ранее стало известно, что из "Инстаграма" могут убрать лайки, потому что в некоторых случаях они негативно сказываются на психическом здоровье пользователей.

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