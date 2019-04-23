Студент требует от Apple $1 млрд компенсации за ложные обвинения в воровстве

По мнению защиты, из-за халатности компании из Купертино юношу обвиняют в преступлениях, которые он не совершал.

18-летний Усман Бах подал в суд на Apple из-за ложных обвинений и потребовал компенсацию в $1 миллиард. Об этом сообщает 9to5mac.

Юношу обвиняют в серии краж в Apple Store. Бах все обвинения отрицает. По его словам, он потерял студенческий пропуск, на котором не было фотографии. А личность преступника идентифицировали именно по нему.

29 ноября в 4 утра юношу задержали. У полиции есть фотография настоящего преступника, и тем не менее они арестовали Баха, потому что на карточке указаны его данные.

Адвокат Баха обвиняет Apple в халатности. Из-за этого он был обвинён в краже техники сразу в нескольких штатах. При этом у юноши есть алиби: во время одной из краж он находился на выпускном в другом штате. Ранее студент не имел проблем с законом.

Детективы не согласны с защитой. По их мнению, если преступник использовал пропуск Баха, то он каким-либо образом связан с ним и студент имеет отношение к преступлениям.