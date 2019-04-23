В России началось производство гарнитуры, позволяющей общаться силой мысли

Устройство поможет общаться людям, испытывающим проблемы с речью. 85% комплектующих российские.

Устройство "Нейрочат", позволяющее общаться силой мысли, запущено в серийное производство. Об этом сообщает РИА "Новости".

Оно создано российскими разработчиками. Первая партия составит несколько сотен аппаратов. Они будут отправлены на тестирование в реабилитационные центры.

"Нейрочат" представляет собой беспроводную гарнитуру с электродами. Пациент сможет набирать текст, концентрируясь на задуманной букве алфавитной матрицы на экране монитора. Оно крепится на голову. 85% комплектующих российские.

Устройство также позволит набирать на компьютере тексты усилием мысли. Это поможет людям с инсультом, детским церебральным параличом, боковым амиотрофическим склерозом и рассеянным склерозом общаться с другими людьми.

Стоимость аппарата составляет 120 тысяч рублей. Возможно, пациенты с серьёзными нарушениями речи смогут получить за него компенсацию из бюджета.