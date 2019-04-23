Google и "Одноклассники" запустили тест на знание правил интернет-безопасности

По мнению ресурсов, пользователям необходимо их знать. Количество киберпреступлений растёт.

Социальная сеть "Одноклассники" и поисковый сервис Google запустили онлайн-тест на знание правил безопасности в Интернете.

С его помощью можно узнать основные правила безопасности и поделиться ими с друзьями. Среди всего этого рассказывается, как не стать жертвой мошенников.

Обе компании обеспокоены безопасностью пользователей. По данным Google, каждый день количество хакерских атак увеличивается.

Ранее стало известно, что в России с 18 по 24 мая пройдёт первый digital-диктант. В процессе участники также узнают правила безопасности в Интернете. Его можно будет пройти офлайн и онлайн.