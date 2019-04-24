Москва уступила Нальчику в щедрости. Аналитики подсчитали чаевые таксистов

Аналитики "Яндекс.Такси" исследовали данные о заказах с безналичной оплатой и выяснили, в каких городах клиенты чаще всего оставляют водителям чаевые.
Топ-10 самых щедрых городов:
- Нальчик
- Москва
- Таганрог
- Сочи
- Санкт-Петербург
- Нижний Новгород
- Владикавказ
- Калининград
- Воронеж
- Тула
Лидером оказался Нальчик. Там чаевые оставляет каждый пятый пользователь, оплативший поездку картой.
По полученным данным, чаще всего шофёры получают чаевые в пятницу и субботу, а реже всего — в понедельник и утренние часы. Оставляя их, пользователи обычно указывают, чем им понравилась поездка: аккуратным вождением, хорошей музыкой или интересным разговором.
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