Москва уступила Нальчику в щедрости. Аналитики подсчитали чаевые таксистов

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Москва уступила Нальчику в щедрости. Аналитики подсчитали чаевые таксистов

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Чаевые можно оставлять даже при оплате картой. Соответствующая опция есть в приложении "Яндекс.Такси". Аналитики узнали, где чаще всего ею пользуются.

Аналитики "Яндекс.Такси" исследовали данные о заказах с безналичной оплатой и выяснили, в каких городах клиенты чаще всего оставляют водителям чаевые.

Топ-10 самых щедрых городов:

  1. Нальчик
  2. Москва
  3. Таганрог
  4. Сочи
  5. Санкт-Петербург
  6. Нижний Новгород
  7. Владикавказ
  8. Калининград
  9. Воронеж
  10. Тула

Лидером оказался Нальчик. Там чаевые оставляет каждый пятый пользователь, оплативший поездку картой.

По полученным данным, чаще всего шофёры получают чаевые в пятницу и субботу, а реже всего — в понедельник и утренние часы. Оставляя их, пользователи обычно указывают, чем им понравилась поездка: аккуратным вождением, хорошей музыкой или интересным разговором.

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