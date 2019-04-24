В Крыму будет отменён национальный роуминг

Сотовые операторы смогут компенсировать убытки. Они будут получать меньше денег с одного клиента, но доходы вырастут за счёт увеличения числа абонентов, свободно пользующихся единым безроуминговым пространством.

Национальный роуминг в Крыму будет отменён. Об этом сообщил ТАСС глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

По его словам, операторы смогут компенсировать потери за счёт увеличения притока клиентов. Условия, чтобы они могли зарабатывать на обороте, а не за счёт высоких цен на мобильную связь, уже создаются.

— Как показывает опыт России, нам компании большие говорили о том, что, если уйдёт роуминг, они потерпят огромные убытки. А на самом деле за счёт того, что возросла их выручка от увеличившегося количества абонентов, они только выиграли. Их доходы на самом деле, даже с вычетом налогов, только увеличились. Это произойдёт и здесь [в Крыму]. Особенно и потому ещё, что Крым оказался настолько привлекательным для российских туристов, что уже в этом году к вам заедет рекордное количество людей, — сказал Артемьев.