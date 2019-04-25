Названы самые популярные эмодзи в соцсетях

Эксперты исследовали сообщения россиян на использование смайликов. Выяснилось, что эмодзи стали более популярными, а их выбор зависит от пола.

Аналитики Noosphere Technologies проанализировали использование эмодзи россиянами в соцсетях и назвали самые популярные смайлики. Об этом сообщает РБК.

Эксперты проанализировали более 250 миллионов сообщений в самых популярных соцсетях. В каждом четвёртом из них есть эмодзи. Самым популярным смайликом весной этого года стал оранжево-жёлтый огонёк 🔥, его использовали почти три миллиона раз. На втором месте идёт красное сердечко, его использовали 2,8 миллиона раз. Замыкает тройку плачущий от смеха смайлик 😂, использованный 1,9 миллиона раз.

Выбор и частота использования эмодзи различаются и по тендерному признаку. Так, женщины используют их в среднем в полтора раза чаще мужчин. Самые популярные смайлики среди них — красное сердце, огонёк и зелёная галочка. Самые популярные эмодзи среди мужчин — огонь, зелёная галочка и смеющийся до слёз смайлик.

С 2016 года пользователи соцсетей стали чаще пользоваться эмодзи, особенно сильно начала расти их популярность с 2018 года. Также увеличивается доля сообщений, состоящих исключительно из эмодзи: если в апреле 2016 года они занимали всего 5% от общего числа сообщений, то в этом году их доля превысила 25%.​