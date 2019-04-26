Представлен бесплатный сервис для реставрации архивных фотографий

Искусственный интеллект устранит дефекты на старых снимках и сделает их пригодными для публикации.

Mail.ru представила первый в России бесплатный онлайн-сервис по реставрации старых фотографий ко Дню Победы 9may.mail.ru. Об этом сообщает РИА "Новости".

Сервис позволит добавить деталей на снимке, устранить дефекты и даже окрасить чёрно-белые фотографии в цвета. Для этого нужно отсканировать снимок и загрузить его на сайт. После можно скачать фотографию обратно в высоком качестве, а затем разместить на другом сервисе или распечатать.

Сервис разработан на основе машинного обучения. Искусственному интеллекту показывается большое количество старых фотографий, и на их основе он дорабатывает загруженные снимки.