Торговые площадки хранили личные данные 2,2 млн россиян в открытом доступе

Паспортные данные, номера СНИЛС, контакты и прочую конфиденциальную информацию можно было скачать с сайта закупок.

Ассоциация участников рынков данных обнаружила, что пользовательские данные 2,24 миллиона россиян, включая номера СНИЛС, паспорта и сведения о трудоустройстве, оказались в открытом доступе в Интернете. Об этом сообщает РБК.

Исследователи проанализировали информацию крупнейших российских торговых площадок в Рунете, где размещаются коммерческие закупки и госзакупки. В их числе ZakazRF, "РТС-тендер", "Росэлторг", Национальная электронная площадка, ЭТП РАД и "Сбербанк АС".

По словам представителя компании Ивана Бегтина, личные данные участников аукционов можно загрузить с сайта закупок. Он подчеркнул, что это не стоит называть утечкой. Данные изначально выложены в открытый доступ.

Для аккредитации участников на электронной площадке необходима передача определённого перечня документов. Его компания и загружала на сайт. Если вы обнаружили свои данные в числе тех, что находятся в открытом доступе, проще всего обратиться к администрации сайта с просьбой убрать конфиденциальную информацию. Можно решить проблему через суд, но, если нет доказательств факта материальных убытков, добиться компенсации будет сложно.

Бегтин видит две проблемы в ситуации.

— Первая — это требования по публикации в открытом доступе решений о согласовании крупных сделок, в которые по российской практике часто включают паспортные данные учредителей, — сказал он РБК.

Вторая заключается в практике использования квалифицированной электронной подписи для публикации документов заказчиками и поставщиками. Подпись, приложенная к такому файлу, содержит те же метаданные, что и электронная подпись: ФИО, электронную почту, СНИЛС.