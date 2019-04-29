"Одноклассники" первыми в Интернете покажут Disney "Счастье — это… Часть 2"

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"Одноклассники" первыми в Интернете покажут Disney "Счастье — это… Часть 2"

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Фото: © youtube/iVideos

Соцсеть заключила с Disney партнёрское соглашение. Киноальманах можно будет посмотреть с любого устройства.

Социальная сеть "Одноклассники" первой в Интернете покажет киноальманах Disney "Счастье — это… Часть 2".

В соцсети картина появится в официальной группе "Disney Россия" 1 мая — через месяц после начала кинопроката. Она станет доступна для просмотра на всех версиях сайта — мобильной, десктопной и в мобильном приложении.

Компания Disney в России и СНГ уже во второй раз запустила проект "Счастье — это…". Он призван помочь молодым кинематографистам осуществить мечту — снять кино для большого экрана.

Киноальманах состоит из 7 короткометражных фильмов о счастье. Лучших сценаристов и режиссёров отбирало жюри путём голосования в несколько этапах.

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