"Одноклассники" первыми в Интернете покажут Disney "Счастье — это… Часть 2"

Соцсеть заключила с Disney партнёрское соглашение. Киноальманах можно будет посмотреть с любого устройства.

Социальная сеть "Одноклассники" первой в Интернете покажет киноальманах Disney "Счастье — это… Часть 2".

В соцсети картина появится в официальной группе "Disney Россия" 1 мая — через месяц после начала кинопроката. Она станет доступна для просмотра на всех версиях сайта — мобильной, десктопной и в мобильном приложении.

Компания Disney в России и СНГ уже во второй раз запустила проект "Счастье — это…". Он призван помочь молодым кинематографистам осуществить мечту — снять кино для большого экрана.

Киноальманах состоит из 7 короткометражных фильмов о счастье. Лучших сценаристов и режиссёров отбирало жюри путём голосования в несколько этапах.