Эксперты рассказали, для чего россияне выбирают спонтанный туризм

Таким образом люди путешествуют как внутри страны, так и за границей. Выбору этого вида туризма способствует множество факторов.

Картографический сервис MAPS.ME совместно с исследовательской платформой Research@mail.ru проанализировал спонтанные поездки россиян и выяснил их затраты и предпочтения.

Каждый третий опрошенный (34%) отправляется в путешествие, чтобы получить новые эмоции. Четверть опрошенных выбирают спонтанные поездки из-за высокой загруженности на работе и, как следствие, невозможности планировать путешествие. Ещё столько же выбирают спонтанные поездки из-за лёгкости их планирования. 19% выбирают такой тип путешествия из-за невысоких затрат.

52% респондентов отправляются в недолгие спонтанные поездки длительностью в пять дней. Они одинаково привлекательны для туристов всех возрастов. 18% опрошенных выбирают более длительные путешествия продолжительностью дольше пяти дней. 11% выбирают непродолжительные поездки в другие страны — тоже в течение пяти дней, 8% предпочитают более длительные поездки в другие страны, 21% может выбрать любую поездку и спланировать её за несколько дней.

Половина респондентов ездят в спонтанные поездки с семьёй, 35% — с друзьями, 34% — со второй половинкой, 12% — в одиночку. 44% опрошенных предпочитают спокойный отдых, 39% — активный. 38% любят во время поездок узнавать новое.

Половина опрошенных, выбирающих внутренний туризм, путешествует по своему региону, каждый четвёртый ездит на юг страны, каждый пятый — в Москву или Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений лидирует Европа — её выбирают 63%, четверть опрошенных выбирает страны Юго-Восточной Азии.

В среднем короткая поездка обходится в 24 тысячи рублей. Треть опрошенных тратят на них менее 10 тысяч рублей. Зарубежные спонтанные путешествия обходятся в среднем в 52 тысячи рублей, 62% опрошенных тратят на них более 40 тысяч рублей.