"Одноклассники" покажут Парад Победы глазами его участников в воздухе и на земле

Чтобы посмотреть парад с уникального ракурса, нужно вступить в официальную группу в "Одноклассниках", посвящённую 74-летию Победы. Зрителям покажут проход по улицам Москвы, пролёт над городом и саму праздничную часть мероприятия на Красной площади. Трансляции со всех камер начнутся рано утром и продлятся несколько часов.
Вечером в той же группе пользователи соцсети смогут найти трансляцию праздничного салюта. Причём не только в Москве, но и в тринадцати других городах России, включая Санкт-Петербург, Владивосток, Ростов-на-Дону и не только.
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