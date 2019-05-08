"Одноклассники" покажут Парад Победы глазами его участников в воздухе и на земле

"Одноклассники" примут участие в Параде Победы, который пройдёт 9 Мая на Красной площади. Соцсеть установит видеокамеры на воздушную и наземную технику и покажет пользователям парад прямо из колонны. Зрители увидят шествие глазами его участников с земли и высоты птичьего полёта.

Чтобы посмотреть парад с уникального ракурса, нужно вступить в официальную группу в "Одноклассниках", посвящённую 74-летию Победы. Зрителям покажут проход по улицам Москвы, пролёт над городом и саму праздничную часть мероприятия на Красной площади. Трансляции со всех камер начнутся рано утром и продлятся несколько часов.

Вечером в той же группе пользователи соцсети смогут найти трансляцию праздничного салюта. Причём не только в Москве, но и в тринадцати других городах России, включая Санкт-Петербург, Владивосток, Ростов-на-Дону и не только.