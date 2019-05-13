Delivery Club призвал отказаться от одноразовых столовых приборов

Сервис вводит новую опцию, которая предлагает пользователям отказаться от одноразовых ложек и вилок. Согласно данным компании, так пользователи могут "спасти" природу от утилизации более 40 миллионов пластиковых столовых приборов в год.

В апреле Delivery Club совместно с компанией Research Me провели опрос 3900 интернет-пользователей в возрасте от двенадцати лет из всех федеральных округов России и выяснили, как они относятся к одноразовой пластиковой посуде. 71% участников исследования выразил готовность полностью отказаться от такой посуды даже в том случае, если она останется в обороте. Как подчеркнул представитель сервиса Руслан Гафуров, в год это позволит предотвращать утилизацию более 40 миллионов пластиковых ложек и вилок.

Компания Delivery Club уже начала обкатывать нововведение. Пока выбор столовых приборов при оформлении заказала "спрятали" только у части пользователей сервиса. Со следующего месяца от синтетической посуды доставка предложит отказаться всем своим пользователям.

Страны Евросоюза полностью отказываются от использования одноразовой пластиковой посуды с 2021 года. 7 мая о разработке аналогичных мер сообщили в Минприроды РФ.